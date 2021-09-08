Blinken, Taliban'ın tanınma için sözlerini tutmasını istedi

20 ülkenin katılımıyla gerçekleşen bir video konferansta konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'ın açıkladığı yeni hükümete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Blinken, "Açıklanan geçici hükümet ya da nihai kurulacak bir Afgan hükümeti de dahil Taliban'ı, yabancı ülke vatandaşları, vize sahipleri ve Afganların ülke dışına seyahat etmelerine müsaade edeceğine yönelik verdiği sözü tutmaya mecbur bırakmalıyız" dedi.



Taliban'ın resmi olarak tanınması konusunda ise Blinken, "Taliban uluslararası meşruiyet ve destek arayışında. Bu meşruiyet ve destek eylemleriyle kazanılmalı. Bize göre, bu çok hızlı kazanılamaz. Bunu kazanmak sadece sözlerle, hatta olumlu ilk adımlarla değil, zamanla belli olur." değerlendirmesinde bulundu.



Blinken, Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin "kapsayıcılık testini" geçemediğinin altını çizerek, kabinedeki isimlerin geçmişinin kendilerine kaygı verdiğini ve hükümette hiç kadın olmamasının not edildiğini aktardı.

