Blinken'a Filipinler'de protesto: "Savaş suçlusu, hoş gelmedin"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün yaptığı açıklamada, Orta Doğu'ya yapacağı ziyareti değerlendirdi.

Blinken ziyarette, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılması ve rehinelerin serbest bırakılmasının sağlanması gibi çeşitli hedefleri olduğunu söyledi.

Filipinlerin başkenti Manila'ya bugün düzenlediği ziyaret sırasında düzenlediği basın toplantısında Blinken, ziyaretin amacının "kalıcı bölgesel barış için doğru mimariyi tartışmak" olduğunu belirtti.