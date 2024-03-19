Blinken'a Filipinler'de protesto: "Savaş suçlusu, hoş gelmedin"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün yaptığı açıklamada, Orta Doğu'ya yapacağı ziyareti değerlendirdi.
Blinken ziyarette, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılması ve rehinelerin serbest bırakılmasının sağlanması gibi çeşitli hedefleri olduğunu söyledi.
Filipinlerin başkenti Manila'ya bugün düzenlediği ziyaret sırasında düzenlediği basın toplantısında Blinken, ziyaretin amacının "kalıcı bölgesel barış için doğru mimariyi tartışmak" olduğunu belirtti.
"SAVAŞ SUÇLUSU, HOŞ GELMEDİN!"
Öte yandan ABD'li bakan Blinken, Filipin halkı tarafından protesto edildi. Protestocular, üzerinde "ABD'nin askeri müdahalesini ve soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.
Bir protestocunun elinde ise "Blinken savaş suçlusu, hoş gelmedin" yazılı döviz görüldü.
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