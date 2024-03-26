ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Washington'da, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabulünde, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.



Irak'ın bölgenin istikrarı açısından "kritik öneme sahip olduğunu" vurgulayan Blinken, "DAEŞ'in hala gerçek bir tehdit olduğunu hatırlamalıyız." dedi.



"Yıllar boyunca bu tehditle başa çıkmak ve onu önemli ölçüde azaltmak için yaptığımız çok iyi çalışmalara rağmen sadece birkaç gün önce Moskova dışındaki korkunç saldırı, bize DAEŞ'in potansiyel gücünü korumaya devam ettiğini hatırlattı." diyen Blinken, Moskova'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin "yasını tuttuklarını" dile getirdi.



Blinken, "Bu, DAEŞ'le mücadeleye devam etmemiz ve onun yeniden dirilmediğinden emin olmamız gerektiğine dair çok talihsiz bir hatırlatmadır." diye konuştu.



DAEŞ saldırısını kınayan Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin de Irak'ın bu terör örgütüne karşı verdiği mücadeleye işaret etti.



Hüseyin, "DAEŞ hala Ortadoğu barışı için bir tehdit ama aynı zamanda başka yerlerdeki güvenlik ve barış için de bir tehdit." ifadesini kullandı.



İki ülke dışişleri bakanlarının buluşması, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 15 Nisan'da Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani ile Beyaz Saray’da yapacağı kapsamlı görüşme öncesinde gerçekleşti.

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