BM: Afganistan'a deprem yardımı için en uygun konudaki ülke Türkiye

Reuters Ajansı'nın bildirdiğine göre, Birleşmiş Milletler'den (BM) üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin Afganistan'da meydanda gelen depremde arama ve kurtarma çalışmaları en iyi pozisyondaki ülke olduğunu açıkladı.

Yetkili, kurumun Türkiye'den istekte bulunabilmesi için Taliban'dan onay alması gerektiğini sözlerine ekledi.

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREM



Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece saatlerinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Yaşanan depremde en az bin kişi hayatını kaybetti, bin 500 kişi yaralandı.



Deprem Pakistan'la Afganistan arasındaki sınırda yaşandı.



Depremin güçlü ve uzun olduğu belirtildi. Afganistan medyasındaki bilgilere 600'den fazla kişi de yaralandı.

VELİAHT PRENS SELMAN ANKARA'DA