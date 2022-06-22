BM: Afganistan'a deprem yardımı için en uygun konudaki ülke Türkiye

Birleşmiş Millletler (BM) Afganistan'da en az bin kişinin öldüğü depreme yardım için en uygun ülkenin Türkiye olduğu açıkladı. BM'nin Türkiye'ye talepte bulunabilmesi için Taliban'dan onay alması gerektiğini belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 22.06.2022 - 17:40

BM: Afganistan'a deprem yardımı için en uygun konudaki ülke Türkiye

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Afganistan'da deprem: En az bin ölü, bin 500 yaralı

Afganistan'da deprem: En az bin ölü, bin 500 yaralı

Reuters Ajansı'nın bildirdiğine göre, Birleşmiş Milletler'den (BM) üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin 'da meydanda gelen depremde arama ve kurtarma çalışmaları en iyi pozisyondaki ülke olduğunu açıkladı. 

Yetkili, kurumun  Türkiye'den istekte  bulunabilmesi için Taliban'dan onay alması gerektiğini sözlerine ekledi. 

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREM

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece saatlerinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Yaşanan depremde en az bin kişi hayatını kaybetti, bin 500 kişi yaralandı.

Deprem Pakistan'la Afganistan arasındaki sınırda yaşandı.

Depremin güçlü ve uzun olduğu belirtildi. Afganistan medyasındaki bilgilere 600'den fazla kişi de yaralandı.

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