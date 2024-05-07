Ateşkes görüşmeleri | İsrail ve Hamas heyeti Kahire'de

Katar ve Mısır'ın Gazze’deki ateşkes teklifi Hamas tarafından kabul edildi.

Hamas yetkilisi, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Top artık İsrail’in sahasında.” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'ın kabul ettiği teklif İsrail'in taleplerini karşılamaya uzak olsa da İsrail müzakereler için heyet gönderecek." dedi.

Netanyahu, "Refah'ta sınır kapısının ele geçirlimesi, Hamas'ın kalan askeri kabiliyetlerinin yok edilmesinde çok önemli rol oynuyor" açıklaması yaptı.

İSRAİL VE HAMAS HEYETİ KAHİRE'DE



Üst düzey bir İsrailli yetkili, Hamas'ın son ateşkes teklifinde değişiklik yapmaya ikna edilip edilemeyeceğini değerlendirmek üzere orta düzey İsrailli yetkililerden oluşan bir ekibin önümüzdeki saatlerde Kahire'ye gideceğini açıklamış ve mevcut teklifin İsrail için kabul edilemez olduğunu söylemişti.



Başbakan Netanyahu İsrail heyetinin ateşkes görümeleri için Kahire'de olduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre Hamas heyeti de ateşkes görüşmelerini takip etmek üzere Mısır'ın Başkenti Kahire'ye ulaştı.



"İSRAİLLİ ESİRLERİN GETİRİLMESİ İÇİN DÜZENLENDİ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen ateşkes önerilerine onay vermesine rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırının "İsrailli esirlerin ülkelerine dönmesi" için düzenlendiğini belirtti.



Netanyahu, X sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülü mesajda Refah'a kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Başında olduğu Savaş Kabinesinin dün akşam Refah'a saldırı emri verdiğini anımsatan Netanyahu, "Refah'a girmek savaşın iki ana hedefine hizmet ediyor; rehinelerimizin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek." ifadesini kullandı.



Hamas’ın kabul ettiği önerinin İsrail’in taleplerinin “çok gerisinde olduğunu” vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın dün ateşkes önerisini kabul etmekle İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını engellemeyi amaçladığını ileri sürdü.



Hamas'ın Gazze'nin yeniden yönetimine gelmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Netanyahu, İsrail'in "güvenliğini tehlikeye atacak bir öneriyi" kabul etmeyeceklerini söyledi.



Netanyahu, İsrailli bir heyetin esir takası müzakerelerini görüşmek üzere Kahire'ye gittiğini anımsattı.



İsrail ordusunun Refah bölgesindeki Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini dile getiren Netanyahu, bunun "hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu" ifade etti.

