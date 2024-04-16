BM: Gazze'de yardımlara hala yasa dışı kısıtlamalar uygulanıyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım konusunda hala "yasa dışı" kısıtlamalar uyguladığı belirtildi.



BM İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "İsrail, insani yardımın girişine ve dağıtımına hukuka aykırı kısıtlamalar getirmeye ve sivil altyapıyı geniş çapta tahrip etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.



KARADAN YARDIMLAR TEKRAR BAŞLAMIŞTI

İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Gazze'ye karadan yardım girişine tekrar izin vermeye başlamıştı. Perşembe günü ilk yardım TIR'ı bölgeye giriş yapmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne girişi gerçekleşen yardım miktarının büyük oranda arttığını söylemişti.