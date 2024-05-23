BM, Gazze'de açlığın yayılacağı konusunda uyardı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlık ve çaresizliğin yayılacağı konusunda uyardı.

BM, Gazze'de açlığın yayılacağı konusunda uyardı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında 'deki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

Refah Sınır Kapısı'nın kapanması ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kısıtlı hizmet vermesi nedeniyle Gazze'ye yönelik hayat kurtarıcı yardımların kısıtlandığını bildiren Dujarric, Gıda Programının (WFP), Gazze'nin güneyinde gıda dağıtımı yapılamadığını duyurduğunu aktardı.

Dujarric, diğer taraftan birçok hastanenin gerekli yakıt ve ilaca sahip olmadığını ifade etti.

BM Sözcüsü, Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlık ve çaresizliğin yayılacağı konusunda uyardı.

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