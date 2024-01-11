BM helikopterine Somali’de el konuldu

Birleşmiş Milletler Somali’de içindeki yolcularla birlikte tıbbi tahliye gerçekleştiren bir helikopterine el konulduğunu doğruladı.

BM helikopterine Somali’de el konuldu

, dün yaptığı açıklamada tıbbi tahliye gerçekleştirmek üzere ’nin Galdmug kentine giden BM helikopterinin dahil olduğu bir "havacılık olayının" meydana geldiğini doğruladı.  Yerel basın, helikoptere Somalili terör örgütü El Şebab tarafından el konulduğunu duyurdu.

İçerisinde yolcu ve mürettebattan oluşan 8 kişinin bulunduğu ile ilgili yerel basın, helikoptere El Şebab tarafından el konulduğunu, helikopterin Dhusamareb'in yaklaşık 70 km güneydoğusuna sert inişi yaptığını ve helikopterde hiçbir BM personelinin bulunmadığını açıkladı.

UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

BM Gıda Programı, helikopterde hiçbir personelinin olmadığının altını çizerek, “Önlem olarak civardaki WFP uçuşları geçici olarak durduruldu” dedi.

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