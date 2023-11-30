BM İklim Değişikliği Sekreteri Stiell’den fosil yakıt çağrısı

BM İklim Değişikliği Sekreteri Simon Stiell, bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkanlığını yürüttüğü ve 30 Kasım-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen UNFCCC 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) açılışında konuştu

İklim değişikliğinin etkilerine karşı duruş almak konusunda dünyanın "bebek adımlarıyla" ilerlediğini söyleyen Stiell, iklim değişikliğiyle mücadele eylemlerinin ciddi şekilde hızlanması gerektiğinin altını çizdi.

TARİHİN EN SICAK YILI



Stiell, bu yılın kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu anımsatarak, "Bir uçurumun kenarında duruyoruz. Fosil yakıtlardan nihai çıkışı sağlamazsak, o zaman kendi nihai düşüşümüze 'hoş geldin' demek zorunda kalırız." dedi.



Söz konusu dönüşümün adil olması gerektiğine işaret eden Stiell, bu dönüşümdeki fırsatlardan toplumun tüm kesimlerinin eşit şekilde yararlanmasının önemini vurguladı.



GELECEK İKİ YIL İÇİN YENİ VİZYON



İklim değişikliğiyle mücadelede gelecek iki yılda atılacak bazı farklı adımlara değinen Stiell, "2024'te ülkeler ilk iki yıllık Şeffaflık Raporlarını sunacak. Bu, ülke bazlı ilerlemenin gerçekliğinin gizlenemeyeceği anlamına geliyor.'' ifadelerini kullandı.



Ayrıca, COP29'da yeni Finans Hedefi ile bu büyük değişimin nasıl finanse edileceği konusunda anlaşmaya varmayı hedefleyen Stiell, ülkelerin yeni Ulusal Katkı Beyanlarını (NDC) 2025'in başında sunacağını belirtti.



Finans, uyum ve azaltım konularındaki her bir taahhüdün küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlanma hedefiyle uyumlu olması gerektiğini ifade eden Stiell, "Bilim bize gezegenin emisyonlarımızla başa çıkma kabiliyetini tüketmeden, yani 1,5 derece limitini aşmadan, önce yaklaşık altı yılımız olduğunu söylüyor. Gençler ve sivil toplum, iklim değişikliğiyle mücadeleyi hızlandırmada sorumluluk almamızı bekliyor." diye konuştu.