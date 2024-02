BM insan hakları şefi Türk: Refah'a saldırı "vahşet" riski yaratır

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Şefi Volker Türk, İsrail'in Refah'a olası geniş çaplı saldırısına ilişkin konuştu.



İsrail'in Refah'a kara saldırısı ihtimalinin "Gazze'deki insanlara yaşatılan kabusu yeni bir boyuta taşıyacağını" söyleyen Türk, "Refah operasyonunun Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici tedbirleriyle nasıl tutarlı olabileceğini anlayamadığını" söyledi.



"Devletleri böyle bir sonucu engellemek için her şeyi yapmaya çağırıyorum" diyen Türk, Refah saldırısının büyük can kaybına ve "vahşet suçu" riskine yol açacağını, insani yardımlar için '"ölüm fermanı" olacağını kaydetti.



Türk, "Barışın sağlanması için işgal sona ermeli" diyerek, İsrailli liderlere, "Filistinlilerin bağımsız bir devlette yaşama hakkını kabul etmeleri" çağrısında bulundu.



Filistin'in Cenevre'deki BM Büyükelçisi İbrahim Khraishi ise "Refah'ta 1,3 milyon kişiye yönelik yeni katliamları önlemeliyiz" dedi.

