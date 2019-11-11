BM, Irak'taki krize çözüm bulmak amacıyla bir dizi öneride bulundu

BM Irak Sorumlusu Jeanine Hennis, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, göstericilerin taleplerinin ivedilikle karşılanması hususunda hükümete bazı öneriler sunduklarını belirtti.



Hennis, önerilerin 1 Ekim'de başlayan gösterilerin ardından Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Selim Cuburi ile ülkedeki tüm siyasi partilerle yapılan görüşmeler sonrasında hazırlandığını ifade etti.



Başkent Bağdat başta olmak üzere, güneydeki vilayetlerde 319 kişinin öldüğü gösterilerin sona ermesi için somut adımların atılmasının önemine dikkati çeken Hennis, hükümete sundukları önerileri şöyle sıraladı:



"1 Ekim'den bu yana gözaltına alınan tüm göstericilerin serbest bırakılması. Barışçıl gösterilere müdahale edilmemesi. Kaçırma vakalarıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılması ve faillerin ortaya çıkarılması. Göstericileri hedef alanların kimliklerinin açıklanması ve yargılanmaları. Şiddete başvurmaktan sorumlu olanlarla, yasaları ihlal edenlerin kanunlara göre cezalandırılması. Son olarak tüm kamuoyu önünde hem bölgesel hem de uluslararası topluma iç işlerimize müdahil olmayın ve egemenliğimize saygı duyun çağrısında bulunulması."



IRAK'TAKİ KANLI GÖSTERİLER



Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralıların ise 15 bine ulaştığı ifade edilmişti.



Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.