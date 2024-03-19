BM: İsrail'in Gazze'de yardım kısıtlamaları savaş suçudur

Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine yönelik kısıtlamalarının savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.



Birleşmiş Milletler sözücüsü Jeremy Laurence, "İsrail'in Gazze'ye yardım girişine yönelik devam eden kısıtlamalarının boyutu ve savaşı sürdürme biçimi, açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığı anlamına geliyor. Ki bu da bir savaş suçudur" diye konuştu.



Gazze'de kıtlık ve açlık nedeniyle ölümler, İsrail'in insani yardım ve ticari ürün girişi ile dağıtımına yönelik kapsamlı kısıtlamaları nedeniyle yaşanıyor.



İsrail ise Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engellediğini reddediyor.

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