BM: İsrail'in saldırılarında 59 çalışanımız öldü

UNRWA'nın sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırılarda hayatını kaybeden UNRWA çalışanlarını anmak için tören düzenlendiği belirtildi.



İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 59 UNRWA çalışanının öldürüldüğü aktarılan açıklamada, "Öldürülen arkadaşlarımızın sayısı arttıkça her gün BM ve UNRWA için daha karanlık oluyor." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Gazze'den her saat "tarif edilemez acıların gelmeye devam ettiği" de kaydedildi.



İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Gazze'deki tahribat günden güne artıyor: 8 binden fazla ölü Haberi Görüntüle Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.



İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.



İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.



İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 113 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.



İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.



İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.



İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.



Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.