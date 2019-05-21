Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, "Libya, ülkenin bölünmesine neden olacak bir iç savaşa sürükleniyor. Zararın onarılması yıllar alacak ve bu ancak savaş şimdi sona ererse mümkün." dedi.



Salame, BM Güvenlik Konseyini, başkent Trablus ve çevresinde devam eden çatışmalar ve ülkedeki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.



Trablus ve çevresinde 4 Nisan'dan beri süren çatışmalarda 460'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 400'ün üzerinde kişinin yaralandığını ve 75 bin kişinin de yerinden edildiği bilgisini veren Gassan Salame, 10 binden fazla kişinin ise çatışmalar nedeniyle mahsur kaldığını ifade etti.



LİBYA'NIN GÜNEYİNDE BOŞLUĞU DAEŞ VE EL-KAİDE'NİN DOLDURMA RİSKİ VAR



Trablus çevresindeki çatışmaların uzun ve kanlı bir savaşın başlangıcı olduğu ve Libya'nın Akdeniz'deki komşularının da güvenliğini tehlikeye attığı uyarısında bulunan Salame, General Halife Hafter'in Trablus'e ele geçirmek için güneyden askerlerini çekmesiyle birlikte bu boşluğun DAEŞ ve El-Kaide tarafından doldurulma riskine dikkati çekti.



Gassan Salame, ''Libya, ülkenin bölünmesine neden olacak bir iç savaşa sürükleniyor. Zararın onarılması yıllar alacak ve bu ancak savaş şimdi sona ererse mümkün.'' ifadelerini kullandı.



Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

