BM özel raportörleri: "Ruanda Planı'nı" uygulayacak havacılık dünyası insan hakları ihlallerinin ortağı olacak

İnsan kaçakçılığı, insan hakları, mülteciler ve işkence konularında Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörü olarak görev yapan Siobhan Mullaly, Gehad Madi ve Allice Jill Edwards, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, İngiltere'nin Ruanda Planı'na hava yolu şirketi ve havacılık otoritelerinin dahil olması ihtimalinden duydukları endişeyi dile getirdi.



Raportörler, "İngiltere-Ruanda anlaşması ve 'Ruanda'nın Güvenliği Yasa Tasarısı' onaylansa dahi, hava yolu şirketleri ve havacılık otoriteleri, uluslararası alanda korunan insan haklarını ve mahkeme kararlarını ihlale ortak olabilir." uyarısında bulundu.



Düzensiz göçmenlerin Ruanda ya da başka bir ülkeye sınır dışı edilmesiyle o ülkelerde kötü muamele, işkence ve hak ihlallerine uğrama riskinin artacağına dikkati çeken raportörler, Ruanda Planı'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği yönünde İngiltere'de Yüksek Mahkemenin aldığı kararı hatırlattı.



Raportörler, "Eğer hava yolu şirketleri ve havacılık otoriteleri, devletin insan haklarını ihlal eden kararlarını uyguluyorsa onlar da uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullandı.



Özel şirket ve havacılık otoritelerinin insan haklarına saygı duyması, insan hakları ihlallerine katkıda bulunmaması ve katkıda bulunma riskine karşı önlem alması gerektiğine işaret eden raportörler, ilgili uluslararası sivil havacılık kurumları ve İngiltere hükümetiyle temas halinde olduklarını dile getirdi.



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖZEL RAPORTÖRLERİ



BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.



BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.



Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

