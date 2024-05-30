BM: Refah saldırıları sonrası yardımlar yüzde 67 azaldı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki sınır kenti Refah'a yönelik kara saldırılarının başlamasının ardından  insani yardımların yüzde 67 oranında azaldığını duyurdu. Askeri operasyonların yoğunlaşmasının ardından 1 milyonu aşkın Filistinli Refah'tan kaçmaya devam ediyor.

BM: Refah saldırıları sonrası yardımlar yüzde 67 azaldı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), ’in Refah’ta saldırıları sonrası insani yardımların yüzde 67 oranında azaldığını duyurdu.

OCHA’dan yapılan açıklamada, 'ye insani yardım malzemesi akışının kara saldırısının başladığı tarih olan 7 Mayıs'tan bu yana yüzde 67 oranında azaldığı bildirildi.

SINIR KAPILARI YARDIM GEÇİŞİNE KAPALI


Bunun nedeni Refah sınır kapısının kapatılması, Kerem Şalom sınır kapısından malların güvenli ve istikrarlı bir şekilde alınamaması ve diğer giriş noktalarından yapılan teslimatların sınırlı kalması olarak açıklandı.

Refah'taki sağlık, insani yardım ve sosyal hizmetler, Refah'ta artan çatışmalar, güvensizlik ve tahliye emirlerinin yanı sıra kaynakların yerinden edilmiş insanların sığınak aradığı bölgelere yönlendirilmesi ihtiyacının bir sonucu olarak birbiri ardına kapanmak zorunda kalıyor.

GAZZE HALKININ GÖÇÜ SÜRÜYOR

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), Refah saldırıları nedeniyle Gazzeli ailelerin kaçışının sürdüğünü belirterek, “Askeri operasyonların yoğunlaşmasının ardından daha fazla aile Refah'tan kaçıyor. Gazze'deki insanlar tükenmiş durumda. Acımasız şiddet hayatlarının her alanını etkiliyor, durum son derece vahim. Aileler nereye sığınırsa sığınsın, güvende olmadıkları defalarca kanıtlandı” ifadelerini kullandı.

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