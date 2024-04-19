BM: Sudan'da insan eliyle oluşturulan kriz çok büyük boyutta

BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan'daki durum ele alındı.



Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Sudan'da tarafların sivilleri korumadığını, şimdiye kadar 14 binden fazla kişinin öldürüldüğünü bildirdi.



DiCarlo, Sudan'da 25 milyonun insani yardıma muhtaç olduğunu, 8,6 milyon kişinin yerinden edildiğini belirterek, "Sudan'da tamamıyla insan eliyle oluşturulan kriz çok büyük boyutta." dedi.



Cinsel şiddettin savaş silahı olarak kullanıldığı, tarafların çocukları silah altına aldığı ve işkenceye başvurulduğuna ilişkin raporlar bulunduğuna işaret eden DiCarlo, tarafların aynı zamanda çatışmaya son verme çağrılarını da göz ardı ettiğini söyledi.



DiCarlo, Sudan'ın El Fasher kentinde çatışmanın Darfur genelinde toplumlar arası ihtilafa yol açacağı uyarısında bulunarak, aynı zamanda insani yardımı da engelleyeceğini dile getirdi.



Bölgenin halihazırda kıtlığın eşiğinde olduğunu ifade eden DiCarlo, tarafların dışarıdan aldığı destekle savaşı sürdürebildiğini, bunun Konsey tarafından uygulanan yaptırım rejimini ihlal ettiğini dile getirdi.



"HAREKETE GEÇME ZAMANI"



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu da El Fasher'de çatışmanın 800 bin sivili tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.



Kıtlık riskinin Sudan'da arttığını kaydeden Wosornu, "Kıtlığı engellemek için tarafların insani yardımları kolaylaştırma yönünde acil adım atması lazım." dedi.



Wosornu, aynı zamanda sivillerin korunması ve Sudan'da silahların susması için daha fazla uluslararası angajman gerektiğini söyledi.



Bunu BM'nin tek başına yapamayacağını kaydeden Wosornu, "Yardımınıza ihtiyacımız var. Daha da geç olmadan harekete geçme zamanı. Milyonlarca hayat bize bağlı." ifadelerini kullandı.



SUDAN'DAKİ SAVAŞ



Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası, sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır sürüyor.



Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve Sudan'ın 18 eyaletinden 10'unda devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken, HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.



Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.



BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.