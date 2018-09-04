Gazetecilere açıklamalarda bulunan Mistura anayasa komitesi kurulmasının "uzun ve sarsıcı bir süreç" olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
BM Suriye özel temsilcisi Mistura , anayasa komitesinin 2011'de başlayan iç savaştan sonra Suriye'de seçimlerin yapılmasını sağlayacak yönetim reformları için başlangıç noktası olabileceğini de ifade etti.
BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye anayasa komitesinin kurulmasını ele almak için önümüzdeki hafta ayrı ayrı görüşmeler düzenleyecek.
Bu görüşmelerden birine Rusya, Türkiye ve İran katılacak, diğerinde ise ABD ve Suudi Arabistan yer alacak.
BM temsilcisi Mistura'dan Suriye açıklaması
ntv.com.tr, ReutersDünya
BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura bu ay Suriye anayasa komitesinin kurulması hakkında büyük devletlerle yapılacak olan görüşmelerin siyasi süreç için "kader anı" olacağını belirtti.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Mistura anayasa komitesi kurulmasının "uzun ve sarsıcı bir süreç" olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.