BM, Ürdün ve Mısır'dan Gazze için acil müdahale konferansı

Birleşmiş Milletler, Ürdün ve Mısır’ın ortak organizasyonuyla 11 Haziran’da devlet başkanları düzeyinde Gazze için acil insani müdahale konferansı düzenleneceği duyuruldu.

BM, Ürdün ve Mısır'dan Gazze için acil müdahale konferansı

’den bugün yapılan açıklamada , Ürdün ve ’ın ortak organizasyonuyla 11 Haziran’da devlet başkanları düzeyinde “Eylem Çağrısı: için Acil İnsani Müdahale” konferansı düzenleneceği duyuruldu.

Ürdün Krallığı'ndan yapılan açıklamada "Eylem Çağrısı: Gazze için Acil İnsani Müdahale" konferansının devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası yardım kuruluşları düzeyinde düzenleneceği kaydedildi.

Toplantıyı düzenleme kararı Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Es Sisi ve BM Genel Sekreteri Guterres'in daveti üzerine alındı.

Ölü Deniz'deki Kral Hüseyin bin Talal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konferans, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki insani felakete tepkisini desteklemenin yollarını belirlemeyi amaçlıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

AB'den İran'a yeni yaptırım kararı

AB'den İran'a yeni yaptırım kararı

Fransız polisi, Paris Olimpiyatları'na saldırı planladığı iddiasıyla Çeçen bir adamı tutukladı

Fransız polisi, Paris Olimpiyatları'na saldırı planladığı iddiasıyla Çeçen bir adamı tutukladı

Ürdün'de İsrail'in Refah'a saldırıları protesto edildi

Ürdün'de İsrail'in Refah'a saldırıları protesto edildi

Gazze’de can kaybı 36 bin 284’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 36 bin 284’e yükseldi

İsrail, İspanya’nın konsolosluk talebini reddetti

İsrail, İspanya’nın konsolosluk talebini reddetti

Alman polisi sağcıların eylemine saldıran adamı vurdu

Alman polisi sağcıların eylemine saldıran adamı vurdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...