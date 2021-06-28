BM'den DMD hastalığıyla mücadele eden ailelere umut ışığı

Yaşamı tehdit eden nadir hastalıklar için uygulanan gen tedavilerinin yüksek maliyeti nedeniyle Birleşmiş Milletler'den (BM) destek isteyen Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği (DMD - Duchenne Musküler Distrofi Aileleri Derneği), başvurusuna olumlu yanıt aldı.



Tedavisi yüksek maliyetli olan bu hastalıklar BM'nin 'Kimseyi Geride Bırakma' deklarasyonuna dahil edildi.

Ülkelerin desteklemesi durumunda hastalık giderlerinin evrensel sağlık sigortasına dahil edileceği açıklandı.

TÜRKİYE ADINA KARARI İMZALAYACAK

Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye adına kararı, yıl bitmeden imzalayacağını açıkladığını bildiren DMD hastalarının aileleri, umutlu bekleyişe girdi.

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