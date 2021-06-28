BM'den DMD hastalığıyla mücadele eden ailelere umut ışığı

Birleşmiş Milletler, ülkelerin desteklemesi halinde DMD hastalığının giderlerinin evrensel sağlık sigortasına dahil edileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye adına kararı imzalayacağını bildirdi.

DHA 28.06.2021 - 13:00

BM'den DMD hastalığıyla mücadele eden ailelere umut ışığı

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Yaşamı tehdit eden nadir hastalıklar için uygulanan gen tedavilerinin yüksek maliyeti nedeniyle Birleşmiş Milletler'den (BM) destek isteyen Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği (DMD - Duchenne Musküler Distrofi Aileleri Derneği), başvurusuna olumlu yanıt aldı.

Tedavisi yüksek maliyetli olan bu hastalıklar BM'nin 'Kimseyi Geride Bırakma' deklarasyonuna dahil edildi.

Ülkelerin desteklemesi durumunda hastalık giderlerinin evrensel sağlık sigortasına dahil edileceği açıklandı.

TÜRKİYE ADINA KARARI İMZALAYACAK

Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye adına kararı, yıl bitmeden imzalayacağını açıkladığını bildiren DMD hastalarının aileleri, umutlu bekleyişe girdi.

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