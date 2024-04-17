BM'den Gazze'ye 2,8 milyar dolarlık yardım fonu çağrısı

Birleşmiş Milletler, Gazze'de baş gösteren kıtlığın önlenmesine yardımcı olmak amacıyla yıl sonuna kadar Gazze ve Batı Şeria'daki üç milyondan fazla insana yardım etmek için 2,8 milyar dolarlık fon oluşturma çağrısında bulundu.



Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından son dakika çağrısı yayınlandı.



Yayınlanan çağrıda, 3,1 milyon insana yardım etmek ve "daha fazla can kaybını önlemek" için bu meblağa ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



Finansmanın 782,1 milyon dolarlık büyük bir kısmının Gazze'de ve Batı Şeria'daki insanlara gıda yardımına aktarılacağı belirtildi.



Birleşmiş Milletler'e göre, altı aydan fazla süren savaş Gazze'deki bazı bölgelerde "kıtlık seviyelerini aşan kritik gıda yoksunluğu" yarattı.



Üst düzey bir BM yardım yetkilisi yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in Gazze Şeridi'ndeki kıtlığı önlemek için mücadele ettiğini ve İsrail ile koordinasyonda bir miktar ilerleme kaydedildiğini ancak bölgedeki yardım operasyonlarının hala engellerle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Gazze sağlık yetkilileri, İsrail'in bölgeye yönelik saldırısında 7 Ekim'den bu yana 33 binden fazla insanı öldürdüğünü söylüyor.

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