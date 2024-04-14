BM'den İran ve İsrail'e itidal çağrısı

Francis, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına ilişkin yazılı açıklamasında, Ortadoğu'da zaten hassas olan durumun, son olaylarla daha da kırılgan hale geldiğini belirtti.



İranlıların, son hava saldırılarını "BM anlaşmasının 51. maddesi çerçevesinde İsrail'in Şam'daki İran diplomatik misyonuna yönelik saldırısına karşılık" olarak tanımladığına dikkati çeken Francis, şu ifadeleri kullandı:



"İran'ın verdiği karşılık, Orta Doğu'daki halihazırda gergin ve hassas barış ve güvenlik ortamını daha da karıştırmaktadır. Bölgedeki tüm aktörlere tansiyonun daha da artmasından kaçınmaları konusunda en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyorum."



İran'ın "Konu bu aşamada kapanmıştır." şeklindeki açıklamasına dikkati çeken Francis, Tahran'ın bu sözünü tutmasını umduğunu dile getirdi.



Francis, tüm taraflara diyalog ve diplomasi çağrısı da yaparak, bölgede sükunetin hakim olmasını dilediğini kaydetti.