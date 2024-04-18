BM'den Ortadoğu uyarısı: "Kanlı döngüye son verilmeli"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki çatışmanın sonlandırılmasının Ortadoğu'daki gerilimleri önemli oranda azaltacağını söyledi.



Guterres, Gazze'de 7 Ekim'den sonra yaklaşık 250 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü, bunların 180'inin BM personeli olduğunu belirterek, ölümlerin soruşturulmasını talep etti.



Guterres, İsrail'in yardım operasyonlarını kolaylaştırmasının önemli olduğunu ve Gazze Şeridi'nin her yerine güvenli bir şekilde yardım ulaştırılması gerektiğini söyledi.

"BÖLGE BIÇAK SIRTINDA"



İsrail'in Gazze'deki insani yardım geçişlerini iyileştirmeye yönelik ilerlemesinin "başka yerlerdeki gecikmeler ve kısıtlamalar nedeniyle iptal edildiği" belirtildi.



Bölgedeki kıtlığın giderilmesi için ihtiyaç duyulan yardımın acilen karşılanmasının önemini vurgulayan Guterres, bölgenin bıçak sırtında olduğunu söyleyerek gıdanın yanı sıra temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinin de ulaştırılması gerektiğini ekledi.



İki devletli çözüme yönelik ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, bunun yapılmamasının milyonlarca insan için riski artıracağını belirtti.

