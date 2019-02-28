BM İnsan Hakları Konseyi Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu raporunda, Şam yönetiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürerek insani kayıplara yol açtığı vurgulanarak, sivillere zarar gelmemesi için herhangi bir önlem alınmadığına işaret edildi.
Raporda, bu eylemlerin şimdiye dek aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce Suriyeli sivilin ölümüne yol açtığı ifade edildi.
Suriye ordusunun, kontrolüne geçen bölgelerde insanları zorla alıkoyduğu ve geri dönenlere zorluk çıkardığı belirtildi.
Raporda ayrıca Türkiye ve Rusya'nın Soçi mutabakatı ile İdlib'deki gerilimi düşürmede önemli rol oynadığı ifade edildi.
BM'den Suriye raporu
NTV HaberDünya
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Suriye raporunu yayımladı. Raporda, silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen rejim güçlerinin hava saldırılarında pek çok sivili öldürdüğü belirtildi.
BM İnsan Hakları Konseyi Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu raporunda, Şam yönetiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürerek insani kayıplara yol açtığı vurgulanarak, sivillere zarar gelmemesi için herhangi bir önlem alınmadığına işaret edildi.