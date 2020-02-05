BM'den Suriye'de ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmalarla ilgili konuştu. Guterres, "Gerginlik kontrolden çıkmadan çatışmalara son verilmeli" dedi.



Guterres, BM genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Suriye'nin kuzey batısında, idlib'de artan çatışmaların son derece endişe verici olduğunu belirten Guterres, ''Krizin çözümünün askeri değil siyasi olduğunu defalarca tekrar tekrar söyledik ve şimdi Suriye'de durum Türk ordusu ve Suriye ordusunun birbirini bombaladığı bir hal aldı ve bu da krizin doğasında son derece endişe verici bir değişiklik" dedi.



Guterres ayrıca, "Artan gerginlik kontrolden çıkmadan taraflara çatışmalara son vermesi çağrısı yapıyorum'' ifadesini kullandı.