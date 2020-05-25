BMGK, DAEŞ'in yeni elebaşı el-Mevla'yı yaptırım listesine aldı

Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine geçen el-Mevla'nın ''örgüt içinde Yezidilerin kaçırılması, katledilmesi ve insan ticaretinde de rol aldığı'' belirtildi.

Anadolu Ajansı 25.05.2020 - 23:15 | Son Güncelleme : 25.05.2020 - 23:16

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), DAEŞ'in yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'yı yaptırım listesine aldı.

BMGK DAEŞ ve el-Kaide Yaptırım Komitesi, Irak vatandaşı olduğu belirtilen el-Mevla'yı, Konseyin 2368 sayılı kararı uyarınca ''DAEŞ ve el-Kaide adına faaliyetler planlamak ve bu örgütlere finansman sağlamaktan'' yaptırım listesine aldı.

Komite, DAEŞ'in öldürülen eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine geçen el-Mevla'nın ''örgüt içinde Yezidilerin kaçırılması, katledilmesi ve insan ticaretinde de rol aldığı'' bilgisini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD, BMGK'nin DAEŞ'li terörist el-Mevla'yı yaptırım listesine almasını memnuniyetle karşıladı. Bu, DAEŞ'in kalıcı yenilgisini sağlamak için uluslararası toplum tarafından atılan önemli bir adım'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce el-Mevla'yı terör listesine eklediğini duyurmuştu.

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