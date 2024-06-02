BM'nin Irak misyonu sona eriyor

Haber: Yusuf Göktaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oybirliğiyle karar verdi. 20 yılı aşkın bir sürenin ardından "Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu" ülkeden ayrılmaya hazırlanıyor.

Konsey misyonun görev süresini 31 Aralık 2025'e kadar uzattı. Bu tarihten sonra ise misyonun tüm çalışma ve operasyonlarını durduracağı açıklandı.



Irak hükümeti, kararın "Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından 2003'te başlatılan siyasi inşa sürecinin tamamlanması" anlamına geldiğini açıkladı.



ABD, kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Rusya da Irak halkının artık ülkenin siyasi geleceğine ilişkin tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı.

Moskova yönetiminin, Irak'ın egemenliğine kesin desteğini ifade ettiği ve ülkenin içişlerine her türlü müdahaleye karşı çıktığı belirtildi.



Yaklaşık 700 personeli bulunan misyon, hükümete siyasi diyalog ve uzlaşma konularında danışmanlık yapmak, seçim ve güvenlik reformlarına yardımcı olmak gibi görevlerde bulunuyordu.



Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani, 8 Mayıs'ta Konsey'e gönderdiği bir mektupla, "Irak'ta siyasi bir misyona sahip olmak için gerekli zeminin artık mevcut olmadığını" belirtmiş, misyonun 2025 sonuna kadar tamamlanmasını istemişti.