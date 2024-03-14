Boeing uçakları mercek altında: Peş peşe arıza ve kazalara karıştı

Peş peşe yaşanan kaza ve teknik aksaklıklar, Amerika'nın en önemli şirketlerinden Boeing'e dair soru işaretlerine neden oluyor.



2018 ve 2019'da şirketin popüler modeli 737 Max'lerin karıştığı iki kazada 346 kişi hayatını kaybetti.



Bu yıl ise 5 Ocak'ta bir 737 Max’in kapısı uçuş sırasında koptu.



Şubatta yine bir 737 Max'in dümen pedalı iniş esnasında sıkıştı, pilotlar zor anlar yaşadı.



Mart başında Amerikan Federal Havacılık İdaresi şirketin iki modelinde buz çözücü sistemlerin sorunlu olduğunu tespit etti. Bunun motor gücünü etkilediği kaydedildi.

GEÇEN HAFTA KABUSU YAŞADI



Şirket için geçen hafta ise kabus gibi geçti. 4 Mart’ta Teksas'tan kalkan bir 737'nin motoru alev aldı. 6 Mart’ta Portland'dan kalkan 737'nin kabini dumanla doldu.



Ertesi gün San Francisco'dan Japonya'ya gitmek üzere havalanan uçağın tekeri düştü. 110 kiloluk lastik otoparktaki bir aracı ezdi, şans eseri kimse yaralanmadı.



Hafta başında Avustralya-Amerika seferi için yapacak olan Boeing 777 yakıt sızıntısı yüzünden geri dönmek zorunda kaldı.



Aynı gün Avustralya-Yeni Zelanda uçuşu yapan bir 787 aniden irtifa kaybetti. Pilotların bir an uçağın kontrolünü kaybettiği olayda 50 kişi yaralandı.

DENETİMLERİ GEÇEMEDİ



Boeing, Federal Havacılık İdaresi'nin yakın zamanda gerçekleştirdiği denetimlerde, 89 maddelik kontrol listesinin 33'ünden geçemedi.



Üretim hattındaki aksaklıkları ifşa eden eski bir çalışan ise cumartesi günü ölü bulundu. Şirketin, standartları ihlal ettiğini söyleyen 62 yaşındaki John Barnett'in intihar ettiği değerlendiriliyor.



YAŞANANLARIN FATURASI BÜYÜK

Boeing geçen 6 yılda on milyarlarca dolar kaybetti, milyarlarca dolar ceza ve tazminat ödedi.



Amerikan CNN televizyonu, "Bu kaybı başka bir şirket yaşasa çoktan iflas ederdi" yorumunu yaptı. Ancak 170 bin kişi istihdam eden Boeing'in "batmak için çok büyük" olduğu görüşü dile getiriliyor.



Avrupalı rakibi Airbus'tan sonra pazarın en büyük üreticisi, dünya çapında 10 binden fazla Boeing uçak bulunuyor.