Boeing ürünlerinin güvenliğine yönelik konuşmuştu: ABD'de bir eski çalışan daha gizemli şekilde öldü

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Boeing tedarikçisi Spirit AeroSystems'ın eski kalite müfettişi Joshua Dean’ın bu hafta antibiyotiğe dirençli MRSA olarak bilinen bir enfeksiyon sonucu öldüğü kaydedildi.



Açıklamada, Dean’ın ölümü "beklenmedik" olarak nitelendirildi.



Son iki ay içinde Boeing şirketinin güvenliği konusunda kamuoyuna konuşan ikinci kişinin hayatını kaybetmesi dikkati çekti.



44 yaşındaki eski Boeing çalışanı Dean, Boeing'in son yıllarda yaşanan bir dizi felaketle bağlantılı modeli 737 MAX uçağının bileşenlerinde tehlikeli arızalar olduğunu açıklamıştı.

ŞİRKET HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU



Dean, 2023'te işten çıkarılması üzerine, açıkça konuştuğu için kovulduğunu iddia ederek, şirket hakkında federal mercilere şikayette de bulunmuştu.



Boeing uçaklarının güvenliği ile ilgili açıklama yapan diğer bir isim 62 yaşındaki John Barnett de 9 Mart’ta Güney Carolina’da kaldığı otelin yakınında aracında "başına silah ile ateş etmiş halde" ölü bulunmuştu.



Barnett, 2010 yılında Boeing'in Kuzey Charleston fabrikasında çalışırken öğrendiği uçaklardaki bazı üretim hatalarıyla ilgili sorunları yönetime ilettiğini ancak şirketin bunları ele almak yerine kendisine misilleme yaptığını öne sürmüştü.



Ocak ayında, Alaska Havayolları jetinin kapı panelinin uçuş sırasında havaya uçması olayının ardından Barnett, Boeing'in 737 Max 9 jetlerini uçuşlara çok hızlı geri döndürmesinden endişe duyduğunu da dile getirmişti.



Barnett, şirket tarafından taciz edildiği iddiasıyla Boeing'e dava açmış ancak mahkemeye ifade vermesi gereken ikinci günde kaldığı otelin otoparkında cansız bedenine ulaşılmıştı.



Boeing şirketine karşı Barnett ve Dean’ı, aynı hukuk firması temsil ediyordu.