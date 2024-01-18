Boeing'in sorunları artarken Airbus yarışta öne geçti

AIRBUS HİSSELERİNDE REKOR YÜKSELME



Avrupa'nın birçok ülkesinde fabrikaları ve ofisleri bulunan Airbus'ın hisseleri, Cuma günü CEO Guillaume Faury'nin şirketin 2023'te 2 bin 094 yeni uçak siparişi aldığını söylemesinin ardından rekor seviyeye yükseldi.



En çok sipariş alan uçakları arasında 737 Max'in ana rakibi olan popüler tek koridorlu A320neo uçakları da var.



Boeing 2023'te bir önceki yıla göre daha fazla uçak teslimatı ve siparişi bildirdi ancak yine de Airbus'a yetişemedi.



Londra merkezli Berenberg Bank'tan havacılık analisti Philip Buller, "Son birkaç yılda ekonomik denklem Airbus lehine değişti." dedi.



Buller Boeing'in itibar kaybvı ve Airbus'un süreçten olumlu etkilenmesi hakkında, "Boeing 737 Max'i etkileyen aksaklıklar, onun filonuzda bulunması daha az güvenilir bir uçak gibi görünmesine neden oldu. Dolayısıyla biraz daha ucuz olmasının avantajları uçup gidiyor çünkü Airbus, yere indirmek yerine uçurabileceğiniz daha güvenilir bir uçak." ifadelerini kullandı.

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