Boeing'in sorunları artarken Airbus yarışta öne geçti

Airbus geçen hafta, 2023'te Boeing'den daha fazla uçak teslim ettiğini ve daha fazla sipariş aldığını açıklayarak üst üste beşinci kez dünyanın en büyük uçak üreticisi konumunu güçlendirdi.
Boeing 737 Max uçaklarının dahil olduğu bir kazanın neden olduğu güvenlik krizinden sonra iki havacılık rakibi arasında uzun süredir devam eden düelloda Airbus açık ara farkla öne geçti.
737 Max 9'un dahil olduğu ve Alaska Havayolları'na ait bir uçağın acil çıkış kapısının patlamasıyla sonuçlanan olay, Boeing uçaklarında meydana gelen bir dizi güvenlik hatasının sonuncusuydu.
Federal Havacılık İdaresi Max 9 üretimine ilişkin incelemesini genişlettikçe Airbus'ın üstünlüğü keskinleşmeye devam ediyor.
Havayolları, salgın sonrası küresel hava yolculuğu talebindeki artışı karşılamak için filolarını büyük ölçüde genişletmeye başlıyor ve bu durum hangi şirkete yönelecekleri sorusunu gündeme getiriyor.
AIRBUS HİSSELERİNDE REKOR YÜKSELME
Avrupa'nın birçok ülkesinde fabrikaları ve ofisleri bulunan Airbus'ın hisseleri, Cuma günü CEO Guillaume Faury'nin şirketin 2023'te 2 bin 094 yeni uçak siparişi aldığını söylemesinin ardından rekor seviyeye yükseldi.
En çok sipariş alan uçakları arasında 737 Max'in ana rakibi olan popüler tek koridorlu A320neo uçakları da var.
Boeing 2023'te bir önceki yıla göre daha fazla uçak teslimatı ve siparişi bildirdi ancak yine de Airbus'a yetişemedi.
Londra merkezli Berenberg Bank'tan havacılık analisti Philip Buller, "Son birkaç yılda ekonomik denklem Airbus lehine değişti." dedi.
Buller Boeing'in itibar kaybvı ve Airbus'un süreçten olumlu etkilenmesi hakkında, "Boeing 737 Max'i etkileyen aksaklıklar, onun filonuzda bulunması daha az güvenilir bir uçak gibi görünmesine neden oldu. Dolayısıyla biraz daha ucuz olmasının avantajları uçup gidiyor çünkü Airbus, yere indirmek yerine uçurabileceğiniz daha güvenilir bir uçak." ifadelerini kullandı.
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