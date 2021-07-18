Bolsonaro taburcu edildi

Bolsonaro, hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada yarın görevinin başında olacağını duyurdu.



Brezilya Devlet Başkanı, 2018'deki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramış, bağırsaklarından yaralanan Bolsonaro ölümden dönmüştü.



Bağırsaklarında, yaralanmaya bağlı olarak oluşan komplikasyon, ameliyatı gerek kalmadan tedavi edildi.



Hastaneden yapılan açıklamada Bolsonaro'nun takip edilmeye devam edeceği belirtildi.



Kendisi ise doktorlarının tavsiyesi üzerine diyet yapacağını söyledi. Jair Bolsonaro geçen yıl Corona virüs geçirmişti.