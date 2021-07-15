Bolsonaro yoğun bakımda

Bolsonaro, hastaye yattıktan hemen sonra Facebook sayfasından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına "destekleriniz ve dualarınız için herkese teşekkür ediyorum" yazdı.



Bolsonaro'nun bağırsaklarındaki sorunun, 2018'deki bıçaklanma olayının komplikasyonu olduğu belirtiliyor.



Paulo'daki hastanede yoğun bakıma alınan ve uyutulup entübe edilen Bolsonaro'nun midesinden su çekildi.



Tıkalı bağırsağın açılması için ameliyatı alınıp alınmamasına karar verilecek.



Bolsonaro, 2018'deki seçim kampanyasında bıçaklanmış, bağırsaklarından yaralanan popülist siyasetçi tedavi için defalarca ameliyat geçirmişti.