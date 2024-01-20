Boris Johnson: Dünyanın ihtiyacı olan şey Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi

İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump'a destek verdi ve onun Beyaz Saray'a dönüşünün "tam da dünyanın ihtiyacı olan şey" olabileceğini söyledi.

Boris Johnson: Dünyanın ihtiyacı olan şey Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi

yazdığı köşe yazısında Trump'ın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savaşında desteklemesi halinde yeniden başkanı olmasının " için büyük bir kazanç olabileceğini" savundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan yakın ilişkisi ile gündeme geliyor. Yeniden seçilmesi halinde ABD'nin Kiev'e verdiği desteğin devam edip etmeyeceği konusu ise defalarca şüphe uyandırdı.

NATO'yu defalarca açıkça eleştiren Trump, daha önce de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını "24 saat içinde sonlandırabileceğini" iddia etmişti.

"TRUMP KÜRESEL UYANIKLARI KORKUTUYOR"

Johnson yazısında, “Trump'ın Ukrayna meselesini başından savacağına inanmıyorum. Tam tersine, Putin'le hiçbir anlaşma yapılamayacağına karar verdikten sonra, başladığı işi bitirme ve kazanmaları için ihtiyaç duydukları şeyi onlara verme şansı yüksek." ifadelerini kullandı.

Eski başbakanı Johnson, "Eğer durum böyleyse, Trump yönetiminde Batı'nın daha güçlü ve dünyanın daha istikrarlı olması için her türlü şans var." diye ekledi.

Cuma günü erken saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olarak önde gelen Trump'ı Kiev'i ziyaret etmeye davet etti.

Daily Mail'deki köşesinde Johnson, "küresel uyanıkların" Trump'ın zaferinden korktuğunu yazdı.

Johnson, dünyanın ihtiyacı olan şeyin güç kullanma isteği ve öngörülemezliği ile Batı'nın düşmanlarına karşı caydırıcı olacak bir ABD lideri olduğunu iddia etti.

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