Bosna Hersek AB yolunda

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, Komisyon'un, AB Konseyi'ne, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye etme kararı aldığını bildirdi.



Von der Leyen, Batı Balkanlara yönelik stratejilerinin son yıllarda değiştiğini ve bölge ülkelerinin AB’ye katılımı için beklemenin anlamsız olduğunu söyledi.



Komisyon başkanı, Bosna-Hersek’in adaylık statüsünü elde ettikten sonra önemli ilerlemeler kaydettiğini, bu sebeple Konsey’e ülkenin katılım müzakerelerine başlaması için tavsiyede bulunacağını belirtti.



Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

