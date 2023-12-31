Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Zenica kenti yakınlarında 5.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.5 büyüklüğünde deprem

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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü 'in Zenica kentinin 10 kilometre kuzeybatısında olan, yerel saatle 21.43'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

, başta başkent Saraybosna olmak üzere ülke genelindeki birçok kentte de hissedildi.

Ülke medyası, vatandaşların depremin son derece kuvvetli olduğu yönündeki açıklamalarına yer verirken, hasar yaşanmadığı bilgisi de paylaşıldı.

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