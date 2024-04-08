Bosna Savaşı'nda öldürülen 4 kişinin kemiklerine ulaşıldı

Bosna Hersek'in Prijedor şehri yakınlarındaki Donja Dragotinja bölgesinde, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında öldürülen en az 4 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldı.



Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünce yapılan açıklamada, Prijedor yakınlarındaki Donja Dragotinja'daki kazı çalışmalarında en az 4 kişiye ait kemik kalıntılarının bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, kemik kalıntılarının 1992'de Prijedor'da öldürülen Boşnak sivillere ait olduğunun düşünüldüğü aktarılarak, çalışmalara alanda daha fazla kurbana ait kalıntıların bulunduğu şüphesiyle yarın da devam edileceği bildirildi.



Kazı çalışmaları, Bosna Hersek Mahkemesinin talebi üzerine Bosna Hersek Savcılığınca takip edildi.



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