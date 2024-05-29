Brezilya, İsrail büyükelçisini geri çağırdı

Devlet Başkanı Lula liderliğindeki Brezilya, İsrail büyükelçisini ülkeye geri çağırdığını açıkladı. Büyükelçinin yerine hemen bir atama yapılmayacak.

Brezilya, İsrail büyükelçisini geri çağırdı
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva

Diplomatik bir kaynak AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, 'nın Büyükelçisini ülkeye çağırdığını bildirdi.

Büyükelçinin yerine hemen bir atama yapılmayacağı belirtildi.

Frederico Meyer, ve İsrail'in şubat ayında çatışma konusunda karşılıklı sert açıklamalar yapmasının ardından hükümetiyle istişarelerde bulunmak üzere geri çağrılmıştı.

Brezilyalı kaynak, bugün yaptığı açıklamada “İsrail'e dönmesi için herhangi bir koşul yoktu” dedi. 

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarına sert şekilde tepki gösteriyor ve 'deki saldırıları "soykırım" olarak adlandırıyor.

Lula, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sıklıkla Nazi lideri Adolf Hitler'e benzettiği açıklamalar yaptı. 

İsrail ise Gazze'de soykırım yapıldığını söyleyen Brezilya lideri Lula'yı "persona non grata" yani istenmeyen kişi ilan etti.

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