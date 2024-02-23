Brezilya'da sel ve toprak kayması: 8 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da yerel basına açıklamalarda bulunan yetkililer, eyaleti etkisi altına alan şiddetli yağmurların ardından meydana gelen heyelan ve sel sebebiyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini 6 yaşındaki çocuğun kaybolduğunu duyurdu.



Yetkililer, eyalet genelinde 100'den fazla kişinin evsiz kaldığını kaydederek itfaiye ve polisin henüz ulaşamadığı bazı bölgelerde halkın arama kurtarma çalışmaları yürüttüğünü belirtti.



Kötü hava koşullarının devam ettiği bölgede yetkililer, birçok kentte toprak kayması ve sel tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

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