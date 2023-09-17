Brezilya’da turistleri taşıyan uçak düştü: 14 ölü

Amazon Güvenlik Sekreteri Vinicius Almeida kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Ulaşılan ilk bilgilere göre uçağın şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu ve Barcelos’a inişi sırasında düştüğü belirlendi” dedi.

Uçağın av balıkçılığı yapan bir iş adamı tarafından kiralandığı kaydedildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.



Amazonas eyaletinde Eylül ayı en yoğun balıkçılık sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Barcelos kasabası ise çok sayıda milli parka yakın olması nedeniyle balıkçılıkla ilgilenen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.