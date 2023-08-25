British Museum’un Müdürü Hartwig Fischer istifa etti

Londra’da dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan British Museum’daki bazı eserlerin çalındığı ve satışa sunulduğu ortaya çıkmıştı. İngiltere gündemine bomba gibi düşen olay istifa getirdi.

British Museum Müdürü Hartwig Fischer, eserlerin çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturmanın başarısız bir şekilde yürütüldüğünü açıklayarak istifa ettiğini duyurdu. Fischer yaptığı açıklamada, "Son birkaç gündür British Museum'daki hırsızlık olayları ve bunlarla ilgili soruşturmaları detaylı olarak inceliyorum. British Museum'un gerektiği kadar kapsamlı bir yanıt vermediği açık" dedi.

Fischer ayrıca müze yönetiminin bir çalışanın eşya çalıyor olabileceği yönündeki uyarılara yeterince yanıt vermediğini ve bu yöndeki başarısızlıkların ise kendisine ait olması gerektiğini ifade etti.



İSTİFASI ONAYLANDI



Eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne başkanlığındaki mütevelli heyeti Fischer’in istifasını kabul etti.

Obsorne konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konuda netim. Yanlış giden bir şeyi düzelteceğiz. Müzenin nesiller boyu süren bir misyonu vardır. Öğreneceğiz, güveni yeniden kazanacağız ve bir kez daha takdir edilmeyi hak edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en önemli müzelerinden biri olan British Museum, her yıl 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret ediliyor. Müze, 8 milyon eserden oluşan kalıcı koleksiyonu ile dünyanın en büyük ve en kapsamlı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.