Bu bitkiye dikkat edin! Ciltte yanıklara neden oluyor

İskoçya'nın Paisley kentinde yaşayan 41 yaşındaki terapist Kelly Sherry, köpeğiyle yaptığı zararsız bir yürüyüş sırasında hayatını değiştiren bir tehlikeyle karşılaştı.

Cilt üzerindeki tehlikeli etkileriyle ünlü istilacı bir bitki olan Dev Tavşancılotu (Giant hogweed) özsuyu, farkında olmadan eliyle temas etti.

Bitki kadının cildinde ciddi yanıklara ve kabarcıklara yol açtı. Bu olay Sherry'yi mesleki faaliyetlerini durdurmak zorunda bıraktı ve Britanya'nın yeşil alanlarında gizlenen gizli tehlikelerin altını çizdi.



Sherry rutin bir yüryüşünde, farkında olmadan dev yaban otuna temas etti veya köpeği aracılığıyla dolaylı yoldan bitkinin özsuyuyla etkileşime girdi.

Temas başlangıçta zararlı görünmüyordu, ancak birkaç saat içinde cildi şiddetli tepki verdi. Kabarcıklar ve şiddetli ağrılar ortaya çıktı ve terapist olarak çalışmaya devam edemez hale geldi.

Bu deneyim, güneş ışığına maruz kalındığında derin yanıklara neden olan özsuyu ile "Dev Tavşancılotu"nun oluşturduğu güçlü riski tekrar gündeme getirdi.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMALI



Bu olay "Dev Tavşancılotu"nun tehlikeleri konusunda daha fazla farkındalık oluşturulmasını sağladı.

Halk, özellikle bitkinin yetiştiği bilinen yeşil alanların çevresinde dikkatli olması konusunda uyarıldı.

Devlet tehlikeli bitkiyle lişkili riskleri azaltmak için eğitimin ve tedbirlerin önemini vurgulayarak benzer olayların önüne geçmeyi umuyor.