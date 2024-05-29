Bu yıl 4. kez oldu: İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabasının kuzeyinde bu yıl 4. kez yanardağ patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle acil durum ilan edildi.

Bu yıl 4. kez oldu: İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması

'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 12.46’da yanardağ patladı.

Yetkililer, patlamanın yaşandığı alanda 1 kilometre uzunluğundaki bir çatlaktan çıkan lavların yaklaşık 50 metre havaya püskürdüğünü ve dumanların yükseldiğini belirtti.

patlaması sebebiyle Güney Yarımadası’nda acil durum ilan edilirken, Grindavik kasabası, turistik bölge Blue Lagoon ve Svartsengi’de yer alan bir hidroelektrik santrali tahliye edildi.

Bu yıl 4. kez oldu: İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması - 1

Reykjanes Yarımadası'nda bu yıl 4. kez yanardağ patlaması yaşandı.

Yarımadada 14 Ocak, 8 Şubat ve 17 Mart tarihlerinde de yanardağ patlaması meydana gelmişti.

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu, Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.

DÜNYA HABERLERİ

ATM ücreti davası: Visa ve Mastercard uzlaşmak için 197,5 milyon dolar ödeyecek

ATM ücreti davası: Visa ve Mastercard uzlaşmak için 197,5 milyon dolar ödeyecek

Kenya’daki sellerde 52 kişi kayboldu

Kenya’daki sellerde 52 kişi kayboldu

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı

Sabotaj mı yapıldı? Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporu

Sabotaj mı yapıldı? Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporu

Nijerya'da 122 kaçak petrol rafinerisi tespit edildi

Nijerya'da 122 kaçak petrol rafinerisi tespit edildi

Irak’ta 27 yıl sonra genel nüfus sayımı yapılacak

Irak’ta 27 yıl sonra genel nüfus sayımı yapılacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...