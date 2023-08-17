Bulduğu altını sahibine teslim eden temizlik görevlisine ödül

Fotoğrafçı, basına verdiği demeçte, kutuyu düşürdüğünü fark etmediğini, temizlikçi kadına minnettar olduğunu belirtti.



Phetchabun Belediye Başkanı Seksan Niyompeng, dürüstlüğü dolayısıyla kadın temizlik görevlisine takdir belgesi ve bir miktar para verdi.



Seksan, Ratree'yi belediyenin kadrosuna almayı düşündüklerini bildirdi.



Sokakta bulup teslim ettiği altın aksesuarların değerinin, temizlik görevlisinin bir yıllık maaşı değerinde olduğu belirtildi.