Buzullar eridikçe antik virüsler ortaya çıkıyor: Yeni bir ölümcül salgını tetikleyebilir

Bilim insanlarından, "Sibirya'da buzullara hapsolmuş antik virüsler yeni bir salgın tehdidi yaratabilir" uyarısı geldi.



Uyarıyı yapan Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi'nden bilim insanları oldu. Genetik bilimciler, bölgede insanlara bulaşıp yeni bir salgın başlatma potansiyeline sahip virüsler olduğunu belirtti.



Çocuk felcinin eski bir türü de varsayımlar arasında.

ANTİK VİRÜSLER ORTAYA ÇIKABİLİR



Uzmanlar, antik çağlara uzanan bir hastalık tarafından yeni bir küresel tıbbi acil durumun tetiklenebileceği korkusunu dile getiriyor.



Bu nedenle eski mikroorganizmaların neden olduğu bir hastalığın erken vakalarını tespit edecek bir izleme ağı oluşturulması planlanıyor.

ÇALIŞMALAR YENİ DEĞİL

Bu ihtimale dair bölgedeki çalışmalar yeni değil. "Zombi virüs" olarak da adlandırılan Methuselah mikropları, hali hazırda araştırmacılar tarafından izole edilmiş durumda.



2014 yılında yapılan çalışmada, virüslerin binlerce yıldır permafrostta gömülü olmalarına rağmen tek hücreli organizmaları hala enfekte edebildiklerini gösteren bir çalışmaya imza atılmıştı.

48 BİN YILLIK VİRÜS ENFEKTE OLDU



Geçen yıl yayınlanan bir başka araştırma da Sibirya'daki yedi farklı bölgeden toplanan mikrop ve virüslerin kültürlenmiş hücreleri enfekte edebildiğini gözler önüne sermişti.



Kullanılan virüs örneklerinden biri 48 bin 500 yaşındaydı.



Hem küresel ısınmanın, hem de Sibirya'daki nakliye ve madencilik faaliyetlerinin olası bir salgın tehdidini artırdığı belirtiliyor.

