Çaldığı kartı sahibinin dükkanında kullanırken yakalandı

Yerel basında yer alan haberlere göre şüpheli, dükkan sahibinin otomobilinden kapıları açıkken hırsızlık yaptığı sırada cüzdanını çaldı.



Esnaf, hırsızlığı fark etmedi ancak zanlı, ertesi gün cüzdandan çıkan banka kartıyla bir dükkana girerek alışveriş yapmak istedi.



Kasadaki dükkan sahibi, kartın kendisine ait olduğunu ve çalındığını fark edince şüpheliye belli etmeden polise haber verdi.



Bunun üzerine şüpheli, kısa zamanda yakalandı.



Hafta sonu gözaltına alınan zanlı, Liege savcılığına sevk edildi.

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