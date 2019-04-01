Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Yerel seçimlerle ilgili de değerlendirmede bulanan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu seçimle vatandaşlarımız ülkemizin bekasına ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır" şeklinde konuştu.
"VENEZUELA'YI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Çavuşoğlu, "Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir" açıklamasında bulundu.
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi" dedi.