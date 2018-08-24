Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde Suriye ordusunun İdlib'e muhtemel harekatının önlenmesi var.
Bakan Çavuşoğlu, görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada "İşbirliğini artırmanın yollarını arayacağız" dedi. Önümüzdeki günlerde liderler arasında da temaslar olacağını belirtti.
İki bakanın görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelecek. Geçen hafta da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Rusya'ya gitmişti.