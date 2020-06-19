Çavuşoğlu: Libya'da kalıcı barış için İtalya ile çalışmamız sürecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı barış ve sonuç verici siyasi süreç için İtalya ile Türkiye'nin birlikte çalışmayı sürdüreceğini söyledi.



Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



Çavuşoğlu, Di Maio ile görüşmesinde önceki gün yaptığı Libya ziyareti hakkında bilgi verdiğini aktardı. Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:



"İtalya ile birlikte Libya'da kalıcı bir barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz. Burada İtalya'nın oynadığı kritik rolün farkındayız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dengeli bir rol oynadılar. Bazı AB ülkeleri gibi darbeci Hafter'in yanında olmadı ama ateşkes ve siyasi süreç için samimi çaba sarf etti."



Çavuşoğlu, Libya konusunda bundan sonraki ikili üçlü ve diğer platformlarda İtalya'yı da görmek istediklerini, bunu Rusya'ya ve diğer ülkelere de söylediklerini belirtti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB sürecinde Türkiye'ye hep en büyük desteği İtalya'nın verdiğini de söyledi.

Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de de İtalya ile ortak çalışmak isteriz" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile ağustos itibariyle uçuşların başlamasını konuştuklarını da vurguladı.

İTALYA: LİBYA'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ATEŞKES OLMASINI İSTİYORUZ



İtalya Dışişleri Bakanı Maio da, "Libya'da BM öncülüğünde barış sürecini destekliyoruz. Libya'da ihtilafın sona ermesi gerekiyor. Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.