Çeçen lider Kadirov komada mı?

Ukrayna askeri istihbaratından yapılan açıklamada, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un birkaç gündür hastanede tedavi gördüğü ve durumunun ağır olduğu öne sürüldü.



Ukrayna İstihbarat Sözcüsü Andriy Yusov, Çeçen liderin durumunun bir yaralanmayla ilgisi olmadığına vurgu yaparken, uzun süredir çeşitli sağlık problemleri yaşadığını belirtti.

Kadirov'un kötüleşen sağlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde kişisel doktorunu öldürttüğü de iddia edilmişti. Kadirov, Wagner isyanı sonrası Putin'e açık destek vermişti.