"Cehennem Kapısı" hızla genişlemeye devam ediyor

"Cehenneme Açılan Kapı" olarak da adlandırılan Batagaika Krateri, iklim değişikliği nedeniyle hızla genişlemeye devam ediyor.

Batagaika Krateri, Sibirya'nın Yakutistan bölgesinde yer alan bir jeolojik oluşumdur. Bu krater, "permafrost" olarak adlandırılan donmuş toprağın erimesi sonucu meydana gelmiştir. Krater, sıcaklık ve iklim değişiklikleri nedeniyle permafrostun erimesiyle oluşmaya başlamıştır.

Kraterin ortaya çıkmasıyla birlikte, çevredeki toprak tabakaları da çökmeye başlamış ve devasa boyutlarda çukur oluşmuştur. Krater, yer altındaki buz tabakalarının erimesi sonucu sürekli olarak genişlemekte ve derinleşmekte.



Yeni araştırmalar, 200 dönüm genişliğinde, ve neredeyse 300 metre derinliğindeki çukurun derinleştikçe ortaya çıkartığı karbon gazlarının yılda 4 bin ila 5 bin ton arasına ulaştığını ortaya çıkardı.



Uzmanlar, permafrost bozulmasının çok hızlı gerçekleştiğini ve yakın zamanda kalan tüm sera gazını sızdıracağı konusunda uyarıyor.